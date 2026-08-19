Claudia exonera a López Beltrán

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Andrés Manuel López Beltrán tenga algún vínculo con el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con pruebas para investigarlo por algún delito.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria respaldó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se conociera la cancelación de su visa estadounidense y reiteró que, desde la perspectiva de su gobierno, se trata de un asunto político y no relacionado con una investigación criminal.

"Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguno", afirmó la presidenta.

Sostuvo que la FGR es la institución encargada de determinar si existen elementos para iniciar una investigación y cuestionó que la revocación de una visa estadounidense pueda utilizarse como argumento para suponer que una persona está relacionada con algún ilícito.

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"No estuvo [involucrado], y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas", dijo la mandataria.

Sheinbaum Pardo insistió en que cualquier acusación por un delito debe estar acompañada de pruebas y recordó que cuando México solicita a Estados Unidos la detención o extradición de una persona, las autoridades de ese país exigen elementos que sustenten las acusaciones.

La Presidenta también defendió que la cancelación de una visa estadounidense no determina la culpabilidad o inocencia de una persona y sostuvo que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente al gobierno de Estados Unidos.