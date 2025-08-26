Claudia Sheinbaum Pardo presenta spots y acciones previo a su primer informe de gobierno
El gobierno de Sheinbaum enfocado en mejorar la salud y promover la justicia social
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras comenzarlos a difundir en las últimas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió en Palacio Nacional sus spots, rumbo a su primer informe de gobierno.
Al final de su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto, Sheinbaum Pardo pidió que se transmitieran los videos en los que destaca las acciones de su gobierno en temas como salud.
"Les voy a dejar ahí mis spots del día de ayer, mañana presentamos los de mañana. Hoy vamos a subir otros", dijo. "Estense pendientes de los de hoy", comentó.
En un primer video refiere que "la salud no es un negocio, sino un derecho universal, de calidad y gratuito". Destaca que se terminaron 31 hospitales este año, 12 centros de salud y se equipan 256 quirófanos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En otro video habla de que su gobierno es de principios y causas, y que la máxima es: "Por el bien de todas y todos, primero los pobres". Afirma en las imágenes que se gobierna con honestidad y amor al pueblo.
"Con principios y honestidad, la transformación avanza", asegura la Mandataria federal en su video.
En un tercer spot que exhibió, refiere que "el sello de la cuarta transformación es la justicia social" y que "el dinero que antes se robaban, hoy llega directo a 82% de las familias".
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum Pardo presenta spots y acciones previo a su primer informe de gobierno
El Universal
El gobierno de Sheinbaum enfocado en mejorar la salud y promover la justicia social
Realizan desangelada sesión de informe de Norma Piña
El Universal
Dos ministras y un ministro no asistieron a la sesión solemne de la SCJN
Fernández Noroña paga una casa de 12 mdp
El Universal
De acuerdo con las declaraciones del senador, la vivienda fue adquirida con un crédito hipotecario