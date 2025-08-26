logo pulso
Claudia Sheinbaum Pardo presenta spots y acciones previo a su primer informe de gobierno

El gobierno de Sheinbaum enfocado en mejorar la salud y promover la justicia social

Por El Universal

Agosto 26, 2025 01:52 p.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo presenta spots y acciones previo a su primer informe de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras comenzarlos a difundir en las últimas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió en Palacio Nacional sus spots, rumbo a su primer informe de gobierno.

Al final de su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto, Sheinbaum Pardo pidió que se transmitieran los videos en los que destaca las acciones de su gobierno en temas como salud.

"Les voy a dejar ahí mis spots del día de ayer, mañana presentamos los de mañana. Hoy vamos a subir otros", dijo. "Estense pendientes de los de hoy", comentó.

En un primer video refiere que "la salud no es un negocio, sino un derecho universal, de calidad y gratuito". Destaca que se terminaron 31 hospitales este año, 12 centros de salud y se equipan 256 quirófanos.

En otro video habla de que su gobierno es de principios y causas, y que la máxima es: "Por el bien de todas y todos, primero los pobres". Afirma en las imágenes que se gobierna con honestidad y amor al pueblo.

"Con principios y honestidad, la transformación avanza", asegura la Mandataria federal en su video.

En un tercer spot que exhibió, refiere que "el sello de la cuarta transformación es la justicia social" y que "el dinero que antes se robaban, hoy llega directo a 82% de las familias".

