Claudia Sheinbaum destaca retraso en banco ADN en estados

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo urgió a la creación de un banco de ADN nacional en los estados para la identificación de personas en el país, y reconoció que hay un rezago en el tema.

"Sí es muy importante que esté el banco de ADN nacional y que realmente pueda haber la comparación con base en los últimos adelantos de la ciencia", dijo.

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el banco de ADN está en la ley y que el objetivo es que haya más recursos de los estados y de la Fiscalía General de la República (FGR).

"El banco de ADN también está en la ley. Entonces, muchas veces se toma la muestra de los familiares, pero hay una parte que es hacer ya el análisis del ADN, el análisis de la muestra para poder tener la información del ADN; esa parte está retrasada en los estados".

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"Entonces, el objetivo es que haya más recursos de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República, con la compañía de las comisiones de búsqueda estatales y la Comisión de Búsqueda para que realmente pueda ser un banco y se aceleren todos los procesos de identidad", refirió.

La Secretaría de Gobernación fortalece estrategia nacional de búsqueda

Destacó que recientemente, la Secretaría de Gobernación (Segob) fortaleció la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones: "Uno de ellos es justamente la forense, porque todavía hay personas que fallecieron que no están identificadas en varios estados de la República, esta es una tarea esencialmente de los estados, pero no por ello decimos ´es de ellos y no es nuestra´.

"Sino que la Fiscalía General de la República está tomando este caso con la Comisión de Búsqueda", dijo.