Asestan golpe al huachicol en el Ejido Los Gómez

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Tras un cateo en el Ejido Los Gómez, elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron más de dos mil litros de hidrocarburos, así como transporte de carga y equipo diverso para la aparente elaboración de combustible.

Esto, como resultado de las acciones de seguimiento al reporte de un tractocamión robado en el Libramiento Poniente, de las cuales resultaron detenidos dos hombres, Juan "N" de 29 años y Cristian "N" de 27 años, quienes presuntamente custodiaban el acceso a una bodega.

Derivado de esta intervención, el inmueble quedó bajo custodia policial, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para obtener la orden de cateo y los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con un tractocamión International 2018, con reporte de robo, y una camioneta Chevrolet localizados en el sitio.

Posteriormente, las autoridades federales catearon el inmueble, en donde fueron decomisados tres tractocamiones, una cabina Kenworth, un semirremolque, un montacargas y aproximadamente 2 mil 400 litros de hidrocarburo.

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Además, la autoridad localizó siete inhibidores, tanques de oxígeno y gas LP, así como otros indicios, mismos que quedaron a disposición de la autoridad investigadora para continuar con las indagatorias y determinar su posible relación con hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en su informe, aseguró que mantiene una coordinación permanente con las autoridades federales y estatales para dar seguimiento a los reportes de robo de vehículos y transporte de carga.