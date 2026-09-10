Adolescente muere atropellado en la carretera 57
El joven de 15 años intentaba cruzar los carriles centrales, a la altura del puente Corona
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Un adolescente de 15 años murió la mañana de este jueves tras ser atropellado por un vehículo sobre los carriles centrales de la carretera federal 57, a la altura del puente Corona.
El accidente fue reportado alrededor de las 06:00 horas, cuando el menor intentaba cruzar los carriles con dirección a Villa de Pozos y fue embestido por una unidad cuyo conductor continuó su marcha y escapó del lugar.
Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal acudieron como primeros respondientes, acordonaron la zona y abanderaron la circulación para evitar otro percance.
Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo.
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La Fiscalía inició una carpeta de investigación para identificar y localizar al vehículo involucrado, así como esclarecer las circunstancias del atropellamiento.
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