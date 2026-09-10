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Nacional

Beltrones llama a oposición a unirse contra Morena

Advierte sobre riesgos de manipulación electoral y critica la omisión del Tribunal Electoral

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 01:21 p.m.
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Manlio Fabio Beltrones/Foto: Archivo

Manlio Fabio Beltrones/Foto: Archivo

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      Rumbo a las elecciones de 2027, el senador Manlio Fabio Beltrones urgió a construir un frente común de los partidos de oposición para competirle a Morena y vigilar el 100 por ciento de las casillas en el país, ante el riesgo de que el partido en el poder manipule el voto a través de los programas sociales con la complacencia de un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación omiso.

      "Es imposible cerrar los ojos y decir (que) no se necesita que vayamos juntos a una competencia electoral ante lo que puede ser el manejo de una elección en donde siempre se truquea, ya sea a través de programas sociales que se están haciendo valer como electorales o con autoridades electorales que le dieron el 19 por ciento más de la votación al partido gobernante y sus aliados", advirtió Beltrones Rivera.

      En un comunicado, aseguró que desde su escaño como senador independiente continuará buscando diálogo y acuerdos con todas las fuerzas políticas rumbo a las elecciones de 2027, poniendo énfasis en la vigilancia del 100 por ciento de casillas, algo que el PRI, el PAN y MC no hicieron en 2024.

      "Mínimamente ocupamos generar un frente para vigilar las casillas para evitar que se cometa una alteración de los resultados electorales. Si los partidos no son capaces de poder unirse, de hacer un frente para competir, mínimamente que lo hagan para vigilar las elecciones", sostuvo Beltrones.

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      Dijo que el país está urgido de acuerdos, y si no los hay, México en su conjunto lo va a lamentar.

      "Veo a México sufriendo" por falta de diálogo, por falta de acuerdos y "con un gobierno intolerante que no le interesa saber qué piensan las oposiciones, que destruyó instituciones que daban contrapeso al Ejecutivo y a un Poder Judicial que hoy en día difícilmente se le puede tener confianza en la impartición de justicia".

      Subrayó que mientras no se dialogue en la construcción de acuerdos de cómo superar cada uno de los temas que están afligiendo a la población y a México en su conjunto, no vamos a encontrar una solución.

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      Manlio Fabio Beltrones resaltó que la tarea que se tiene para 2027 es regresarle al país la gobernabilidad y la convivencia entre los mexicanos, dejando atrás la división y polarización que hoy tienen hartos a muchos mexicanos y que son un obstáculo para el crecimiento económico y la convivencia política.

      "Si algo le podemos aportar al acuerdo, pero al acuerdo para avanzar, no un acuerdo para consentir los autoritarismos, hay muchos de nosotros que queremos estar presentes", concluyó.

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