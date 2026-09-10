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Infonavit entrega viviendas en Matamoros: avance en Tamaulipas

En Tamaulipas se han contratado 43 mil viviendas y se espera alcanzar el 72% de la meta sexenal con inversión millonaria.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 01:23 p.m.
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Infonavit entrega viviendas en Matamoros: avance en Tamaulipas
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, entregó viviendas en Matamoros, Tamaulipas, en el fraccionamiento "nfonavit Arecas", donde se contemplan 780 viviendas, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

      Programa de vivienda y avances en Tamaulipas

      Junto al gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, y el director general de Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar, Romero Oropeza detalló que, a nivel nacional, ya se tienen 471 conjuntos habitacionales contratados que significan 547 mil viviendas, 45% de avance en la meta para el sexenio.

      Refirió que hay 230 mil viviendas que ya están en construcción y 39 mil 500 colocadas; 43 fraccionamientos están agotados y 6 más abrirán durante septiembre.

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      Sobre la implementación del programa en Tamaulipas, informó que la meta sexenal de construcción pasó de 29 mil a 60 mil viviendas, con una inversión de más de 37 mil 600 millones de pesos.

      En Tamaulipas, 43 mil viviendas se tienen contratadas para su construcción y 500 más se sumarán en los próximos días, alcanzando 72% de la meta.

      Reestructuración de créditos y apoyo a familias

      Por otro lado, el programa Infonavit Solución Integral reestructuró 4 millones 856 mil créditos impagables; de ellos, 288 mil corresponden a familias tamaulipecas, quienes ahora ya están en condiciones de pagar su deuda.

      En la entidad se entregarán 140 mil liberaciones de hipoteca de manera gratuita.

      El representante de la Sedatu, Daniel González Escobar, destacó que la vivienda es un derecho que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante políticas coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para la edificación de hogares, mejoras de vivienda, entrega de escrituras y liquidación de créditos impagables.

      En su intervención, Américo Villarreal señaló que se continúa trabajando con el gobierno federal para que más familias tamaulipecas tengan una mayor calidad de vida.

      Esta es la quinta entrega de viviendas que se lleva a cabo en la entidad por parte del Infonavit y la número 44 a nivel nacional, en el marco del programa que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas en el país por parte del Infonavit.

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