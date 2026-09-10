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Semar decomisó más de 160 toneladas de tabaco en 2026

Las acciones de Semar se realizan en coordinación con ANAM y SSPC para fortalecer la seguridad en aduanas.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 01:18 p.m.
A
Semar decomisó más de 160 toneladas de tabaco en 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que mediante los protocolos de inspección y el análisis de imágenes de rayos X han asegurado durante este año 93 armas de fuego y mil 477 municiones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM).

      Acciones de la autoridad

      Indicó que como resultado de estas acciones, 14 personas relacionadas con posibles hechos ilícitos fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes.

      En un comunicado la dependencia, también señaló que en este periodo se han incautado 167.5 toneladas de productos de tabaco y 116.7 millones de cigarrillos de procedencia irregular, localizados en distintos cargamentos provenientes del extranjero.

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      Indicó que cada detección parte de un proceso que combina revisión documental, análisis de perfiles de riesgo, inspecciones físicas y equipos especializados.

      "Este modelo permite identificar inconsistencias en los embarques y dirigir las revisiones minuciosas hacia las operaciones que presentan señales de alerta", resaltó la Semar.

      Detalles confirmados

      Detalló que la misma capacidad operativa ha permitido impedir el ingreso al país de 5.8 toneladas de sustancias con características de narcóticos, además de medicamentos sujetos a control.

      Con ello, se evita que estos productos alcancen los canales de distribución ilícita y representen un riesgo para la salud y la seguridad de la población.

      La Semar subrayó que en estas acciones participan de manera coordinada la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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