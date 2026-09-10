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Fallece hombre al caer de su moto

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Fallece hombre al caer de su moto
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      Un motociclista perdió la vida al caer a un desnivel, cuando conducía sobre la lateral de la carretera ´57, a la altura del Eje 116, en la Zona Industrial. La mañana de este miércoles, alrededor de las ocho del día, se dio el reporte a las autoridades que un hombre de unos 30 años había salido proyectado de su unidad al pavimento y no respondía.

      El sujeto, originario de Tamazunchale, identificado como Zuriel Hazael Rubio Galván, transitaba por la vía referida con dirección a Villa de Pozos, cuando pasando Los Silos, pisó un desnivel de obra pendiente, perdiendo el control de su moto y cayendo al suelo, provocándose múltiples lesiones que finalmente terminaron con su vida.

      Momentos después del siniestro vial, al lugar arribaron paramédicos, quienes nada pudieron hacer, ya que, para ese momento, Zuriel ya no contaba con signos vitales.

      Al sitio también acudieron elementos de tránsito municipal, quienes se encargaron de abanderan la escena, a la espera de la llegada de agentes de la Policía de Investigación, los cuales realizaron las primeras diligencias y levantaron el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Legista. Ahí se le hará la necropsia correspondiente, para ser entregado posteriormente a sus familiares.

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