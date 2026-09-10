Tras seis años, atrapan a presunta homicida

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En la colonia Lomas de San Luis, Adriana "N", señalada por el delito de homicidio calificado, fue aprehendida por la Fiscalía General del Estado, durante las últimas horas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en diciembre de 2020, en la colonia La Cofradía del la zona metropolitana, la señalada, en compañía de otras personas, habría sostenido una discusión por motivos personales con dos individuos.

Posteriormente, se trasladaron al domicilio de los agraviados, en donde presumiblemente realizaron detonaciones con un arma de fuego, ocasionando heridas a una de las víctimas, las cuales le provocaron su fallecimiento.

A casi seis años del atentado y tras las respectivas diligencias, agentes de la Policía de Investigación lograron localizar en la capital a la implicada y finalmente la detuvieron. La señalada quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho; será en la audiencia inicial, donde los agentes Fiscales buscarán el auto de vinculación a proceso de la imputada.

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