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Cosplay, anime y videojuegos atraen a más de 8 mil en Otakon

La convención reunió a más de cuatro mil por día en el Centro de Negocios Potosí.

Por Pulso Online

Agosto 04, 2026 07:54 p.m.
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Cosplay, anime y videojuegos atraen a más de 8 mil en Otakon
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      Pelucas de colores, capas, espadas de utilería y personajes salidos del anime invadieron durante el fin de semana el Centro de Negocios Potosí, donde la edición 2026 de Otakon reunió a más de cuatro mil personas por día.

      Durante el sábado 1 y domingo 2 de agosto, niñas, niños, jóvenes y familias recorrieron los espacios dedicados al cosplay, los videojuegos, los cómics y la cultura popular. De acuerdo con las cifras difundidas tras el encuentro, la asistencia acumulada superó las ocho mil personas.

      El programa incluyó concursos de disfraces, conferencias, conciertos, presentaciones de actores de doblaje, torneos de videojuegos y actividades interactivas. También participaron vendedores de figuras, historietas, ropa, accesorios y artículos coleccionables.

      Uno de los principales atractivos fueron los cosplayers, quienes llegaron caracterizados como personajes de series japonesas, películas, videojuegos y cómics. Algunos asistentes utilizaron atuendos elaborados durante meses, mientras otros aprovecharon el encuentro para tomarse fotografías y convivir con seguidores de sus mismas historias.

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      La demanda también se reflejó entre los comerciantes: los espacios destinados a expositores se habían agotado antes de la realización del evento, según informaron previamente los organizadores.

      Otakon se realizó de las 11:00 de la mañana a las 8:00 de la noche en el Centro de Negocios Potosí, con un acceso general de 150 pesos. Los menores de 1.20 metros ingresaron gratuitamente acompañados por un adulto con boleto.

      Con más de cuatro mil visitantes en cada jornada, la convención confirmó el crecimiento de la comunidad aficionada al anime y la cultura geek en San Luis Potosí.

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