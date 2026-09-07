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Detienen a Isaac Rodríguez, presidente municipal de Esperanza, Puebla

El operativo incluyó 23 cateos y nueve detenidos vinculados a robo y extorsión en Puebla.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 02:20 p.m.
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Detienen a Isaac Rodríguez, presidente municipal de Esperanza, Puebla
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó la detención de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla. Entre las personas aprehendidas también se encuentran Abigail "N", exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel "N", hermano del alcalde.

      Acciones de la autoridad

      Esto, como parte del "Operativo Enjambre", en donde se ejecutaron 23 órdenes de cateo en este municipio. El funcionario federal detalló que fueron detenidas, en total, nueve personas, presuntamente vinculadas con una estructura criminal de robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

      "También se aseguraron 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal", destacó García Harfuch.

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      Detalles confirmados

      Rodríguez Ochoa es un presidente municipal emanado de Morena, el partido en el poder en el estado de Puebla. También es miembro activo del Sindicato de Caminos y Puentes Federales.

      En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que esta acción se suma a la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, de Movimiento Ciudadano (MC), por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

      "Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión", expresó.

      En su mensaje, Omar García Harfuch agradeció el apoyo del gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier.

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