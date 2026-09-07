Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas
"Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló
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El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que enviará esta semana una iniciativa para la regulación de dispositivos móviles en planteles escolares.
"Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló el titular de ejecutivo estatal en un mensaje vía redes sociales.
"Por eso, enviaremos al Congreso del Estado una iniciativa para limitar el uso de pantallas y dispositivos electrónicos en primarias y secundarias", detalló.
Gallardo Cardona añadió que el planteamiento se realiza después de analizarlo con padres de familia y maestros.
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