Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas

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El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que enviará esta semana una iniciativa para la regulación de dispositivos móviles en planteles escolares.

"Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló el titular de ejecutivo estatal en un mensaje vía redes sociales.

"Por eso, enviaremos al Congreso del Estado una iniciativa para limitar el uso de pantallas y dispositivos electrónicos en primarias y secundarias", detalló.

Gallardo Cardona añadió que el planteamiento se realiza después de analizarlo con padres de familia y maestros.

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