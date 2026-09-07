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Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas

"Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 07, 2026 01:44 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

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      El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que enviará esta semana una iniciativa para la regulación de dispositivos móviles en planteles escolares.

      "Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló el titular de ejecutivo estatal en un mensaje vía redes sociales.

      "Por eso, enviaremos al Congreso del Estado una iniciativa para limitar el uso de pantallas y dispositivos electrónicos en primarias y secundarias", detalló.

      Gallardo Cardona añadió que el planteamiento se realiza después de analizarlo con padres de familia y maestros. 

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