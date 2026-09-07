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Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico

Se buscarán alternativas fuera de zonas protegidas, señaló

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2026 01:54 p.m.
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Foto: Pulso

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      El Ayuntamiento capitalino no presentó inicialmente de manera formal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el proyecto de alumbrado táctico instalado en avenida Venustiano Carranza, a la altura de Plaza de Fundadores, debido a que interpretó que las observaciones hechas en las mesas de trabajo no representaban una negativa definitiva para todas las zonas.

      El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, reconoció que esa interpretación llevó al gobierno municipal a avanzar con la instalación, lo que posteriormente derivó en la colocación de sellos por parte del instituto.

      Azuara explicó que el Ayuntamiento ya había discutido el proyecto con personal del INAH, pero no había presentado el documento formal para que la dependencia federal emitiera una resolución.

      Señaló que el gobierno municipal sí tenía claro que el instituto había rechazado intervenir en algunos puntos, como Hidalgo y Zaragoza, pero consideró que las otras alternativas revisadas en las mesas de trabajo no habían recibido una negativa tajante.

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      El funcionario reconoció que el error fue no ingresar el proyecto formalmente para obtener una decisión definitiva antes de colocar las estructuras.

      Actualmente, dijo, se retomarán las mesas de trabajo con representantes del INAH para revisar el proyecto que finalmente fue enviado por oficio y determinar qué puede mantenerse y bajo qué condiciones.

      Sobre las estructuras colocadas en Carranza, Azuara señaló que si el INAH permite su permanencia, no sería necesario modificar la intervención. En caso contrario, el Ayuntamiento tendría que retirarlas y buscar otros puntos donde puedan instalarse, particularmente fuera de las zonas A y B de protección del Centro Histórico.

      Azuara agregó que el gobierno municipal pretende continuar con proyectos para reforzar el alumbrado en otros puntos, incluida la Calzada de Guadalupe, aunque reconoció que dentro de la zona de monumentos cualquier intervención deberá revisarse con el INAH. Dijo que las siguientes mesas servirán para definir si existe alguna alternativa para mantener el proyecto, pues, sostuvo, se trata de lugares donde el Ayuntamiento considera necesario mejorar la iluminación.

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