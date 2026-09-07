Sheinbaum asegura que Fobaproa nunca va a dejar de pagarse
El gobierno federal reconoce que la deuda del FOBAPROA es prácticamente impagable bajo las condiciones actuales.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que un estudio reciente realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que el FOBAPROA nunca va a dejar de pagarse y anunció que dedicará una conferencia especial para abordar el tema.
En su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "en una mañanera especial vamos a hablar del FOBAPROA, de porqué en un estudio reciente que hace Secretaría de Hacienda, muestra que en realidad nunca va a acabar de pagarse".
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"Nunca se paga el capital, solamente se paga una cantidad de los intereses y además otra parte se financia con deuda", dijo.
Adicionalmente, la mandataria indicó que "se pensaba que en el 2050 por ahí se iba a terminar de pagar, pero en las condiciones actuales pues difícilmente se va a pagar".
"Entonces ya lo vamos a explicar, que venga el secretario de Hacienda, la subsecretaría del ramo para poder explicar claramente cómo se hizo el FOBAPROA y cómo es una deuda prácticamente impagable para las y los mexicanos", agregó.
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