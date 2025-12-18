logo pulso
Con Trump se busca el mejor acuerdo en todos los temas: Sheinbaum

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 09:39 a.m.
A
Con Trump se busca el mejor acuerdo en todos los temas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que con el gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se continuará con el esquema de buscar el mejor acuerdo posible en todos los temas, sin pelearnos y cabeza fría.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal indicó que esta política ha funcionado hasta el momento.
La mandataria federal destacó el fortalecimiento de todos los consulados mexicanos en la Unión Americana para apoyar a los millones de paisanos que viven y trabajan en ese país.
"Buscar el mejor acuerdo posible el gobierno de los Estados Unidos. Nos ha funcionado hasta ahora y vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, cabeza fría y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos, que son muchísimos y la protección de nuestros hermanos en Estados Unidos que es el fortalecimiento de los consulados y de la atención consular a todas y a todos", dijo.

