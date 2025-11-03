logo pulso
Conago exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Los gobernadores condenaron el crimen y manifestaron su respaldo a Claudia Sheinbaum y al mandatario michoacano

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 08:49 a.m.
A
Conago exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresó su "enérgica condena" por el "cobarde homicidio" del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y manifestaron su solidaridad con su familia y el pueblo de Uruapan.

Los integrantes de la Conago hicieron un llamado a mantenerse unidos frente a la delincuencia y expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

"Reiteramos nuestro respaldo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en las acciones que encabeza para garantizar la justicia y la seguridad de todas y todos los mexicanos. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el pueblo michoacano en este momento sensible", compartieron en un comunicado.

Señalaron que tal como lo dijo en su momento el alcalde Manzo, "la coordinación entre los tres órdenes de gobierno son esenciales para enfrentar con firmeza y eficacia a la delincuencia organizada".

Finalmente, exigieron que los responsables sean castigados por el asesinato y pidieron a las autoridades realizar las investigaciones para identificar y sancionar a los atacantes.

SLP

El Universal

Los gobernadores condenaron el crimen y manifestaron su respaldo a Claudia Sheinbaum y al mandatario michoacano

