Abren convocatoria para integrarse a GCM

RIOVERDE.- Invitan a los jóvenes a formar parte de la Guardia Civil Municipal se abre convocatoria para enlistarse y ser parte de la corporación de seguridad.

Se está convocando a jóvenes mayores de 18 años de edad, para que se sumen a las filas de la corporación policíaca.

Podrán participar personas que cumplan con varios requisitos, tener una estatura de más de 1.55 metros para hombres y 1.50 metros para mujeres que estén interesadas.

Así como presentar solicitud de empleo, acta de nacimiento, cartilla de servicio militar, comprobante de domicilio, INE y carta de no antecedentes penales.

Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en la Ciudad Judicial, con la documentación correspondiente para inscribirse en la corporación.