Abren convocatoria para integrarse a GCM
RIOVERDE.- Invitan a los jóvenes a formar parte de la Guardia Civil Municipal se abre convocatoria para enlistarse y ser parte de la corporación de seguridad.
Se está convocando a jóvenes mayores de 18 años de edad, para que se sumen a las filas de la corporación policíaca.
Podrán participar personas que cumplan con varios requisitos, tener una estatura de más de 1.55 metros para hombres y 1.50 metros para mujeres que estén interesadas.
Así como presentar solicitud de empleo, acta de nacimiento, cartilla de servicio militar, comprobante de domicilio, INE y carta de no antecedentes penales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en la Ciudad Judicial, con la documentación correspondiente para inscribirse en la corporación.
no te pierdas estas noticias
Todo listo para la Feria de Rioverde
Carmen Hernández
Entrada al evento será gratuita, habrá grupos de reconocida calidad