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Kenia López Rabadán llama a defender soberanía nacional tras dichos de Trump

La presidenta de la Cámara de Diputados pide unidad institucional para responder a señalamientos internacionales.

Por El Universal

Junio 17, 2026 08:30 p.m.
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Kenia López Rabadán llama a defender soberanía nacional tras dichos de Trump
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que a México lo dirigen los cárteles del narcotráfico, exigen altura institucional, unidad nacional y una posición conjunta de los tres Poderes de la Unión, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

      Kenia López Rabadán exige unidad y respuesta clara ante acusaciones de Trump

      "El llamado es a la unidad para exigir que la ley prevalezca en nuestro país, para que se enfrente al crimen organizado en todos los frentes, sin excepciones y sin encubrimientos", afirmó en conferencia de prensa en el Senado de la República, durante la sesión de la Comisión Permanente.

      López Rabadán lamentó que hoy la reputación de nuestras instituciones está en duda en el mundo e indicó que lo que se ha dicho sobre México no puede tomarse como una declaración más, "ni como un episodio aislado de nuestra importantísima relación bilateral".

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      Se trata, dijo, de un señalamiento serio, hecho frente a los líderes de las economías más importantes del mundo que pone en duda, ante la comunidad internacional, la capacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad, gobernabilidad y control territorial.

      México debe enfrentar crimen organizado, afirma Kenia López Rabadán en Senado

      "Es necesaria una posición clara frente a la percepción internacional de los cárteles dirigen a México. Por eso, hoy enfatizo: México necesita una respuesta de Estado", insistió.

      No basta con responder desde una conferencia, con una declaración coyuntural, con una postura partidista o simplemente minimizando el tema, advirtió, al tiempo que subrayó que este señalamiento exige altura institucional, unidad nacional y una posición conjunta de los tres Poderes de la Unión.

      "Cuando se pone en duda la reputación del país no se afecta solamente a un gobierno, se afecta a nuestras instituciones, a nuestra economía, a nuestra relación con el mundo, a nuestra relación con nuestro mayor socio comercial; se afecta a la confianza de los inversionistas, al turismo, al comercio y, sobre todo, a las y los mexicanos que todos los días trabajan dentro y fuera del país", aseveró.

      México debe defender su soberanía, pero la soberanía no se defiende con silencio, ni con evasivas, ni con discursos internos, abundó.

      "Debemos reconocer que la mejor defensa de México es enfrentar con seriedad nuestros problemas. No podemos permitir que el crimen organizado siga dañando la vida de las familias mexicanas ni deteriorando la imagen de nuestro país en el exterior", puntualizó.

      México necesita unidad construida desde la responsabilidad institucional y no desde la evasión de la realidad, dijo, e hizo un llamado a la unidad para exigir que la ley prevalezca en nuestro país y se enfrente al crimen organizado en todos los frentes, sin excepciones y sin encubrimientos.

      "Es necesario unidad y Estado de Derecho", concluyó.

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