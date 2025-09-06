Conmemora Ejército su 202 aniversario

Ciudad de México.- Si el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se han convertido en cuerpos sólidos, modernos, confiables y en permanente consolidación, es por sus respectivos Estados Mayores, afirmó el general Arturo Coronel Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

Al conmemorar el 202 aniversario de la creación del Estado Mayor, en ceremonia encabezada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, en el Campo Marte, Coronel Flores señaló que el Estado Mayor es un instrumento de planeación estratégica que tiene como principal tarea auxiliar al Alto Mando de la Fuerzas Armadas en asuntos relacionados con la defensa nacional, la seguridad pública, adiestramiento, operación y desarrollo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

“Participa en las actividades de auxilio a la población en casos de desastre, vigilancia del espacio aéreo y en las tareas asignadas en materia de desarrollo nacional”, explicó.

El mando militar refirió que desde hace tres años dicha área se transformó en Estado Mayor Conjunto de la Defensa, impulsada por el ahora titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien cuando desempeñó el cargo de jefe del Estado Mayor, puso en marcha un plan de reorganización con un enfoque basado en el desarrollo de la fuerza.

“Estamos transitando de un enfoque de adquisición de capacidades a uno de preparación auténtica de sus integrantes, ese es el norte marcado por nuestro alto mando en el que su Estado Mayor está presto para acompañarlo en esta larga marcha en la que el plan del desarrollo de la fuerza es la brújula que nos señala el camino a seguir”, expuso.

En este marco, el general Arturo Coronel Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, refrendó la convicción de contribuir al cumplimiento de las misiones encomendadas, pues, dijo, el país requiere de la acción decidida de cada soldado para enfrentar las “delicadas coyunturas actuales que atentan contra la seguridad y defensa de México”.

“Tarea en la que habremos de sumar entereza, inteligencia y certeza para que el Ejército,la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional sigan siendo referentes de conducta y depositarios de la confianza de nuestro pueblo”.

Agregó que el Estado Mayor Conjunto, considerado el cerebro del Ejército, aseguró que harán lo necesario para incrementar sus capacidades, con el objetivo de empeñarse en cada tarea y seguir siendo factor decisivo en la elevada tarea de velar por los intereses del pueblo.

El Estado Mayor de la Defensa Nacional fue un actor fundamental en la operación del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional durante la reconversión hospitalaria y distribución de vacunas durante la pandemia de Covid-19.