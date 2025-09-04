logo pulso
Continúa afiliación del SNTE a Morena

El proceso de vinculación de maestros es libre, sin presiones: Alfonso Cepeda

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que el proceso de afiliación de maestros a Morena “va muy bien” y aseguró que es un procedimiento libre, sin presiones ni coacciones.

El legislador morenista detalló que actualmente se han afiliado al partido alrededor de un millón 350 mil docentes, y confió en que para finales del ciclo escolar se podría alcanzar la meta de 5 millones.

Respecto a la posibilidad de que existan maestros renuentes a afiliarse, el líder sindical aseguró que “es libre, los maestros se identifican entre ellos, ya saben quiénes militan en otros partidos y se respeta”.

“Creo que en este ciclo escolar podremos llegar a la meta que mencionamos. Y hay mucho ánimo en los compañeros, en las compañeras por participar, pero nuestra prioridad es sacar adelante el sentido humanista de Morena y de justicia social que hace muchos años los mexicanos estaban esperando”, señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-¿No hay reticencia de los maestros a afiliarse a Morena?, se le preguntó.

-Quizá de algunos, pero es libre. Es libre, y los maestros se identifican entre ellos y ya saben quiénes militan en el azul, quiénes en este color, quiénes en el verde, quiénes en el PT, por ejemplo, y se respeta.

Alfonso Cepeda destacó que el perfil académico del magisterio -100 por ciento con licenciatura, 70 por ciento con maestría y el resto cursando o con doctorado- hace imposible cualquier intento de coacción.

El líder magisterial aseguró que el proceso de afiliación a Morena “no va lento, de aquí a que termine el ciclo escolar vamos a avanzar de manera muy acelerada. Creo que para julio del próximo año podemos llegar a la meta”.

Lamentó que pese a que se presentaron denuncias con pruebas, de los daños que sufrió el edificio sede del SNTE tras el incendio provocado en junio pasado por presuntos grupos disidentes, hasta el momento “no ha sucedido nada”.

