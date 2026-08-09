INE confirma contrato vigente con Territorium Life para plataforma virtual

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El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó este domingo que mantiene un contrato con la empresa Territorium Life -la misma que realizó el fallido examen en línea de la UNAM- pero indicó que el servicio contratado no es para la aplicación de exámenes de ingreso, sino para operar la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE, utilizada para los procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal.

En una tarjeta informativa, el INE también confirmó que el contrato inició su ejecución en 2024 y, a la fecha, el Instituto no tiene registrados incumplimientos relacionados con la prestación del servicio contratado para la operación del Centro Virtual INE.

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Este sábado, EL UNIVERSAL publicó que el Instituto Nacional Electoral pagó más de 3.4 millones de pesos a la empresa Territorium Life para operar la plataforma del Centro Virtual INE desde 2024 a 2027."El contrato vigente del Instituto Nacional Electoral tiene por objeto exclusivamente la prestación del servicio de la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE (CVI), utilizada para los procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal. El objeto de este contrato es distinto al servicio convenido por otras instituciones para la aplicación de exámenes de admisión"."El objeto de este contrato es distinto al servicio convenido por otras instituciones para la aplicación de exámenes de admisión. La plataforma del Centro Virtual INE fue contratada para atender procesos de capacitación, formación y gestión del aprendizaje institucional, por lo que corresponde a un servicio con alcances, funcionalidades y requerimientos técnicos diferentes. En consecuencia, cualquier valoración relacionada con servicios contratados por otras instituciones corresponde al ámbito de esos procedimientos y no guarda relación con el cumplimiento del objeto contractual celebrado por el Instituto Nacional Electoral".El órgano electoral destacó que la contratación de Territorium Life fue resultado de una licitación pública nacional y la adjudicación del contrato a esta empresa cumplió con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos previstos en la convocatoria, obteniendo la mejor evaluación conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de contratación.El INE informó que a la fecha, no tiene registrados incumplimientos relacionados con la prestación del servicio contratado para la operación del Centro Virtual INE."El contrato inició su ejecución en 2024 y, a la fecha, el Instituto no tiene registrados incumplimientos relacionados con la prestación del servicio contratado para la operación del Centro Virtual INE".El Nacional Electoral afirmo que mantiene el seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante los mecanismos de supervisión y control previstos en el propio contrato y en la normatividad aplicable.