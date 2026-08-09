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Fallece Diana La Cazadora, exluchadora mexicana, a los 48 años

Originaria de Tamaulipas, Diana destacó en los 90 y 2000 en el CMLL y Lucha Libre Femenil.

Por El Universal

Agosto 09, 2026 01:41 p.m.
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Fallece Diana La Cazadora, exluchadora mexicana, a los 48 años
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      El mundo de la lucha libre mexicana recibió este domingo una triste noticia, tras confirmarse el fallecimiento de la exgladiadora Diana La Cazadora. La esteta, originaria de Tamaulipas perdió la vida a los 48 años de edad.


      La luchadora brilló durante la década de los noventa y los primeros años del 2000. Además de su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), es recordada por los aficionados como una de las exponentes más destacadas de la lucha libre femenil en el norte del país, donde conquistó múltiples campeonatos en empresas como Lucha Libre Femenil.

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      De acuerdo con la información compartida por su familia, la exluchadora enfrentó durante varias semanas una infección pulmonar. Su estado de salud se complicó y, apenas una semana antes de su fallecimiento, fue sometida a una delicada intervención quirúrgica.
      Alma Corina Gutiérrez nació el 16 de enero de 1978 y desde adolescente comenzó su preparación deportiva. Con 16 años de edad se sumó al pancracio, teniendo como maestros a Centurión Negro y Carnicero Aguilar.
      Diana La Cazadora debutó como luchadora profesional en 1997 y construyó una sólida trayectoria sobre los encordados. Tras retirarse del cuadrilátero, también destacó en los medios de comunicación locales al desempeñarse como reportera de televisión, dando cobertura a temas de vialidad y seguridad en Monterrey.
      Tras darse a conocer la noticia, decenas de luchadores y aficionados enviaron mensajes de condolencias a la familia de Diana La Cazadora, recordando sus habilidades sobre el cuadrilátero y los momentos que tuvieron la oportunidad de compartir a su lado.

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