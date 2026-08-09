Shanghái cancela 1,300 vuelos por tifón Dolphin en China

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El tifón Dolphin golpeó la costa oriental de China el domingo por la noche después de obligar a más de 300.000 personas a reubicarse de forma preventiva y a los dos aeropuertos de Shanghái a cancelar más de 1.300 vuelos. La tormenta llevó fuertes lluvias al norte de Taiwán el día anterior.

En Filipinas, cinco personas fueron rescatadas y siete permanecían desaparecidas después de un alud que golpeó tres casas en la ciudad turística montañosa del norte de Baguio el domingo. El deslizamiento de tierra fue provocado por días de fuertes lluvias monzónicas, que se habían intensificado por Dolphin, dijeron funcionarios.

La tormenta azotó la ciudad de Taizhou, en la provincia de Zhejiang, y las zonas del norte de la vecina provincia de Fujian, llevando fuertes vientos, estimados en 151 kilómetros por hora (93 mph) cuando tocó tierra, y olas masivas a la costa de la ciudad. Los aguaceros suponían un riesgo de inundaciones graves en Zhejiang, y las autoridades advirtieron de graves riesgos de deslizamientos de tierra.

Los aeropuertos de Hongqiao y Pudong, en Shanghái, también cancelaron respectivamente alrededor del 60% de los vuelos previstos para el domingo, según The Paper, medio estatal de Shanghái.

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Los meteorólogos en China pronosticaron que algunas zonas podrían registrar entre 200 y 400 milímetros (7,9–15,7 pulgadas) de lluvia en los próximos días.

Las bandas exteriores de la tormenta golpearon con chaparrones el norte de Taiwán el sábado, incluida la capital, Taipéi. Algunas aerolíneas taiwanesas también cancelaron el domingo sus vuelos a China.

La noche del sábado, las autoridades evacuaron a unas 390.000 personas en la ciudad de Taizhou, en Zhejiang. En Shanghái, las autoridades evacuaron a más de 30.000 personas de las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades de Zhejiang también suspendieron los ferris y los cruceros.

En Filipinas, Dolphin intensificó las lluvias monzónicas estacionales, que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, incluido uno que golpeó tres casas en Baguio el domingo.

Muchas zonas de la principal región norteña de Luzón, incluida la la región metropolitana de la capital Manila, se inundaron, desplazando a más de 12.000 personas y obligando a varias ciudades y pueblos del norte a cerrar las escuelas el viernes y el sábado, dijeron el domingo funcionarios de desastres.

Las lluvias monzónicas fueron precedidas por una tormenta tropical, que dejó al menos seis muertos la semana pasada, incluidos cuatro aldeanos. Murieron en un deslizamiento de tierra y un desprendimiento de rocas en las provincias de Benguet y Rizal en Luzón, dijeron funcionarios filipinos.