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Iglesia pide reconocimiento y respeto para pueblos indígenas en México

Se enfatiza que las tradiciones indígenas enriquecen la cultura y el desarrollo nacional.

Por El Universal

Agosto 09, 2026 02:14 p.m.
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Iglesia pide reconocimiento y respeto para pueblos indígenas en México
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      La Iglesia Católica destacó la importancia de los pueblos originarios en México y afirmó que éstos merecen reconocimiento, respeto y condiciones dignas para desarrollarse.


      A través de su editorial Desde la Fe, indicó que "todos formamos parte de una misma nación que tenemos los mismos derechos y deberes y compartimos aspiraciones fundamentales como vivir con dignidad, desarrollarnos en paz y construir un futuro para nuestras familias".

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      Sin embargo, explicó que para muchas comunidades indígenas estas aspiraciones encuentran obstáculos particulares, como la violencia que alcanza sus territorios, la pobreza, la discriminación y las dificultades para acceder plenamente a servicios esenciales y oportunidades de desarrollo.
      En ese sentido, enfatizó que los pueblos originarios necesitan las mismas oportunidades, el respeto a sus derechos y la posibilidad de contribuir al país desde aquello que los distingue, "pues sus tradiciones, conocimientos y formas de organización, unidos a la educación, la técnica y las humanidades, enriquecen el desarrollo de México y del mundo".
      "Una cultura viva no puede quedar encerrada en un museo ni convertirse solamente en una representación para visitantes. Se conserva cuando puede seguir formando parte de la vida de quienes la han recibido y la transmiten", dijo.
      Por ello, hizo un llamado a todos los mexicanos para ver a los pueblos originarios como parte viva que enriquece al México de hoy.
      "Sus integrantes estudian, trabajan, crean, emprenden, forman familias, participan en sus comunidades y enfrentan, como todos, los desafíos de un mundo que cambia rápidamente", expresó.
      "Y también queremos aprovechar para decirle a los pueblos originarios que México necesita de su aporte y disposición a convivir desde una identidad fortalecida, que enriquece la cultura y la convivencia social", agregó.
      La Iglesia también sostuvo que la unidad de México no exige que todos sean iguales, sino exige a aprender a reconocerse como parte de una misma nación sin pedirle al otro que deje de ser quien es.

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