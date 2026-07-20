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Convoca la madre de Dafne a marcha

Por El Universal

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Convoca la madre de Dafne a marcha
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      CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Al día siguiente del funeral de Dafne Zapata Quintos, su madre Alejandra Quintos convocó a exalumnos, padres de familia y ciudadanía en general, a una manifestación pacífica a realizarse la mañana del lunes 20 de julio, para exigir justicia por la muerte de la adolescente.

      El exhorto de la señora es para reunirse entre las 7:00 y las 8:00 horas en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

      "Cd. Madero, de ahí partimos, hagan mantas, lonas, todo el ruido, todos hagamos justicia", escribió la señora Alejandra en su cuenta de Facebook, en la cual compartió un folleto en el cual se invita a la manifestación, con el título "Que esto no se quede así".

      Pide a la ciudadanía que la acompañe a la marcha, "y a hacer plantones hasta que caiga el responsable. Agradezco sus buenas acciones; es tiempo de que los asesinos paguen".

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      Dafne murió en curso de verano en Academia Militarizada

      El lunes 13 de julio, Dafne, de 13 años de edad y originaria de Ciudad Mante, ingresó al curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, la cual es de tipo particular.

      Después, una de las coordinadoras del lugar —identificada como Estrellita- llamó a la madre de la adolescente para informarle que se había desvanecido y sufrido una caída. La habían atendido y dado medicamentos.

      Le enviaron un video, en el cual Dafne aparece acostada.

      El jueves 16 de julio Estrellita le avisa a Alejandra que Dafne volvió a desvanecerse, mientras se bañaba. Más tarde, le vuelven a llamar para avisarle que su hija había fallecido.

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