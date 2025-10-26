Corrupción guía a Morena: Zedillo

Ciudad de México.- Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente priista, aseguró que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fundado por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, y que llevó al poder a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “ha copiado lo peor del PRI, y nada de lo bueno. La corrupción guía su funcionamiento”.

En entrevista para Maite Rico, de El Mundo, el economista acusó que la autodenominada Cuarta Transformación no busca hacer de “México un país moderno y con verdadera justicia social”, sino que “sólo tienen un proyecto de poder”.

El exmandatario federal, quien gobernó de 1994 al año 2000, reiteró lo que ha venido diciendo en sus recientes apariciones públicas. López Obrador “desmanteló el Poder Judicial, se apoderó del control de los órganos electorales, anuló reformas consensuadas (...) Los pilares de la democracia mexicana han sido destruidos”.

Por lo que ve muy difícil poder revertir “la destrucción de la democracia”, porque explicó se “han puesto muchas salvaguardas. Al controlar los mecanismos electorales y los tribunales, y militarizar la seguridad pública, cierran la puerta a una solución democrática”, dijo.

El priista sostuvo que su partido, aunque hace mucho tiempo “no lo reconoce como uno de los suyos”, también “tiene una historia de luces y oscuros”, pero lo que hoy se vive en México es “un caso de autoritarismo único en el mundo”.

Para el también catedrático de la Universidad de Yale, “los nuevos autócratas no buscan el poder a través de un golpe de Estado o una asonada, sino que juegan con las reglas de la democracia para destruirla, una vez que han accedido al poder”.

Ponce de León acusó que el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas son caprichos faraónicos de Andrés Manuel López Obrador, realizados en contra de todos los estudios que las desaconsejaban y bajo sospecha de una inmensa corrupción.