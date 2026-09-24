Crean alianza para vigilar elecciones

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con la advertencia acerca de los retrocesos de la democracia en México y el compromiso de vigilar la legalidad de las elecciones de 2027, surgió la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional, convocada por 450 ciudadanos.

En su documento de principios, valores y propósitos, esta agrupación señaló en un comunicado que dará seguimiento al proceso electoral 2026-2027, sin promover el voto por candidatos ni respaldar o combatir a algún partido político. "La Alianza Democrática no nace para llamar a votar por ningún actor político, no está a favor o en contra de ningún partido: nace para que la ley sea respetada", sostuvo.

Advirtió que el país enfrenta un deterioro democrático que, a su juicio, abarca desde la desaparición de organismos autónomos hasta el debilitamiento de la división de poderes.

"No somos indiferentes a lo que ha pasado y sigue pasando en México. No ignoramos que la frágil democracia mexicana ha sufrido diversos retrocesos que van, de la supresión de órganos autónomos a la anulación de la separación de poderes", comentó.

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A pesar de su diagnóstico, afirmó que mantener elecciones libres, limpias y pacíficas permitirá recuperar y mejorar la democracia. Por ello, estableció como objetivo contribuir a que los comicios sean legales y constituyan la fuente de los poderes públicos en el país.