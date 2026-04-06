Arranca paro nacional con bloqueos en carreteras de SLP

Transportistas y productores agrícolas, encabezados por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunciaron un paro nacional indefinido a partir de este 6 de abril de 2026, con presencia en carreteras y puntos estratégicos del país, ante la falta de respuestas del Gobierno de México frente a la inseguridad, los altos costos operativos y la crisis en el campo.

De acuerdo con los pronunciamientos difundidos por las organizaciones en sus redes sociales, la movilización se llevará a cabo en al menos 20 estados, donde operadores, hombres-camión y productores prevén concentrarse y realizar bloqueos en distintas vialidades, como medida de presión para exigir condiciones de seguridad, precios justos y apoyos directos al sector.

El paro, señalaron, surge como respuesta a lo que califican como abandono institucional, incremento de la violencia en carreteras, extorsiones en retenes y el encarecimiento de insumos, lo que ha colocado tanto al transporte de carga como al sector agrícola en una situación crítica.

Zona Norte y Bajío:

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Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Autopista Salamanca–Celaya

Mexicali–San Luis

Occidente y Pacífico:

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Además, se contempla la instalación de puntos de concentración en accesos estratégicos y entronques carreteros en distintas entidades del país.

¿Por qué habrá bloqueo?

Las organizaciones convocantes indicaron que la movilización responde a una crisis que afecta directamente al transporte de carga y al campo mexicano, destacando la inseguridad en carreteras, donde se han registrado robos, extorsiones, homicidios y desapariciones de operadores.

También señalaron el impacto de los altos costos de operación, especialmente el precio del combustible, así como los peajes y la falta de condiciones justas para el desarrollo del transporte.

En el sector agrícola, denunciaron una caída en la producción derivada de importaciones, el encarecimiento de fertilizantes, semillas y diésel, la falta de apoyos, así como problemas derivados de la sequía y la ausencia de precios de garantía para productos como maíz y trigo.

Entre sus principales exigencias se encuentran mayor seguridad en carreteras, eliminación de presuntos actos de corrupción en retenes, reducción de cargas fiscales como el IEPS al diésel, establecimiento de precios justos para los productores, freno a importaciones de granos y apoyos directos sin intermediarios.

Las organizaciones reiteraron que la movilización será pacífica y aseguraron que su objetivo es exigir condiciones dignas de trabajo, así como garantizar el abasto de alimentos en el país.