Detienen a mujer por matar a su esposo; investigan posible defensa
Fiscalía de Chiapas indaga el caso con perspectiva de género; la mujer también presenta lesiones
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Petrona "N", de 32 años, fue arrestada por asesinar presuntamente a su esposo Alonso "N", a puñaladas en la comunidad Yashanal del municipio de Tenejapa; la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, inició la investigación con perspectiva de género, porque según los peritajes, la mujer presenta también algunas lesiones.
Algunas versiones indicaron de manera preliminar que Petrona, presuntamente se defendió de Alonso quien ingería bebidas embriagantes dentro de su vivienda e intentó agredirla.
La mujer se defendió de su pareja armada con un cuchillo. Después de asesinarlo permaneció en el sitio y fue detenida por agentes de la Policía Municipal y Estatal.
Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, informó que el pasado sábado se inició una carpeta de investigación por el hallazgo sin vida de Alonso "N" en la comunidad Yashanal de Tenejapa.
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Ahí fue arrestada Petrona "N", y se instruyó a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena para que la investigación se realice con perspectiva de género, porque la mujer también presenta lesiones.
En un video, detalló que de acuerdo con la necropsia de ley, el occiso, de 37 años murió por hemorragia secundaria a lesiones producidas por objeto punzocortante.
"Investigaremos con perspectiva de género, porque según el peritaje, Petrona 'N' presenta lesiones", señaló.
El personal ministerial y de investigación recaba los testimonios, tanto de vecinos como de los familiares de la víctima y de la presunta homicida.
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