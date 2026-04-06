Crunchyroll revela nominados a los Anime Awards 2026

Cómo cada año, la plataforma de streaming dedicada al anime Crunchyroll reveló la lista de los nominados a los Anime Awards 2026.

Esta premiación es considerada como el evento más importante de la animación japonesa, la cual rinde homenaje a mangakas, directores, músicos, artistas y actores de voz que están detrás de este tipo de proyectos.

Este evento se diferencia de otras premiaciones ya que las y los fans de todo el mundo juegan un papel muy importante para que sus historias favoritas se lleven el galardón al que se encuentran nominadas.

En 24 categorías, la lista sólo considera a las producciones que se estrenaron durante el 2025. Y entre las que más nominaciones tienen están:

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· DAN DA DAN, con 15 nominaciones

· Los Diarios de la Apotecaria, 12 nominaciones

· Gachiakuta, 12 nominaciones

· My Hero Academia, con 11 nominaciones

El año pasado, Solo Leveling arrasó con los premios a "Mejor Anime de 2025", "Mejor Anime de Acción", "Mejor Serie Nueva" y "Mejor Ending" por la canción "Request", de Krage.

¿Quiénes son los nominados a los Anime Awards de este año?

La lista de las nominaciones a los Crunchyroll Anime Awards se reveló durante una ceremonia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la plataforma de streaming.

Anime del año

· DAN DA DAN (T2)

· Gachiakuta

· My Hero Academia FINAL SEASON

· Takopi´s Original Sin

· Los Diarios de la Apotecaria (T2)

· El Verano en que Hikaru murió

Película del año

· 100 Meters

· Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

· Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

· Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage

· Scarlet

· The Rose of Versailles

Mejor serie

· DAN DA DAN (T2)

· Kaiju No. 8

· My Hero Academia FINAL SEASON

· ONE PIECE

· Solo Leveling (T2) -Arise from the Shadow

· SPY x FAMILY (T3)

Mejor serie nueva

· Clevatess

· Gachiakuta

· SAKAMOTO DAYS

· Takopi´s Original Sin

· La Belleza de las Flores

· El Verano en que Hikarú Murió

Mejor animación

· DAN DA DAN (T2)

· Gachiakuta

· My Hero Academia FINAL SEASON

· ONE PIECE

· Solo Leveling (T2) -Arise from the Shadow

· Takopi´s Original Sin

Mejor anime de romance

· Blue Box

· DAN DA DAN (T2)

· Honey Lemon Soda

· My Dress-Up Darling (T2)

· Ranma 1/2 (T2)

· La Belleza de las Flores

Mejor anime de comedia

· CITY THE ANIMATION

· DAN DA DAN (T2)

· My Dress-Up Darling (T2)

· Ranma1/2 (T2)

· SPY x FAMILY (T3)

· WITCH WATCH

Mejor anime de acción

· DAN DA DAN (T2)

· Gachiakuta

· Kaiju No. 8

· My Hero Academia FINAL SEASON

· ONE PIECE

· Solo Leveling (T2) -Arise from the Shadow

Mejor anime de drama

· Anne Shirley

· Blue Box

· Orb: On the Movements of the Earth

· Takopi´s Original Sin

· Los Diarios de la Apotecaria (T2)

· El Verano en que Hikaru Murió

Mejor personaje principal

· Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

· Maomao (The Apothecary Diaries T2)

· Momo (DAN DA DAN T2)

· Okarun (DAN DA DAN T2)

· Rudo (Gachiakuta)

· Sung Jinwoo (Solo Leveling T2)

Mejor personaje secundario

· Enjin (Gachiakuta)

· Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN T2)

· Jinshi (The Apothecary Diaries)

· Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)

· Loulan/Shisui (Los Diarios de la Apotecaria)

· Turbo Abuela (DAN DA DAN T2)

Personaje que siempre debemos proteger

· Anya Forger (SPY X FAMILY)

· Izuku Midoriya (MHA)

· Kaoruko Waguri (La Belleza de las Flores)

· Maomao (Los Diarios de la Apotecaria)

· Suika

· Takopi (Takopi Original's Sin)

¿Cuándo son los Crunchyroll Anime Awards 2026?

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 serán transmitidos en vivo a través de la plataforma de Crunchyroll desde Tokio, Japón, el próximo sábado 23 de mayo.

Entre tanto, recuerda que se puede votar por series y personajes favoritos en la plataforma. El concurso cierra el 15 de abril.