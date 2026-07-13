Crece la violencia política

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Ciudad de México.- En lo que va de 2026, en el país se han registrado al menos 33 hechos violentos, en cinco estados, contra actores políticos, contando alcaldes, exalcaldes, dirigentes partidistas, legisladores locales, funcionarios municipales e incluso familiares de estos.

Estos ataques han dejado un saldo de 28 personas muertas, de acuerdo con un recuento realizado por El Universal, incluyendo civiles y familiares de aspirantes. En al menos cinco casos, las víctimas habían expresado abiertamente su intención de buscar una candidatura en los comicios de 2027 o su comunidad los veía como contendientes electorales.

Los estados que reúnen la mayoría de estos casos son Guerrero, con 17 ataques y 15 muertos; Oaxaca, con 10 hechos violentos y siete asesinatos, y Morelos, con tres distintos ataques que dejaron cuatro víctimas mortales.

De acuerdo con el experto en materia de seguridad, David Saucedo, esta violencia política es reflejo de la participación de grupos criminales en los procesos electorales.

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"En su lógica de expansión, y al intervenir en política, están reviviendo ese viejo esquema del asesinato político como herramienta para hacerse del poder, ya sea localmente, en municipios, o estatalmente, en todas las entidades del país", expone.

En 2026, en Guerrero se han registrado al menos 17 hechos violentos contra políticos. Tan sólo en junio se contaron cinco.El 28 de junio, el exalcalde de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, fue asesinado en la comunidad de San Juan de los Llanos.

En Oaxaca, en lo que va del año suman 10 hechos violentos, los cuales han dejado ocho muertos. Las víctimas han sido dos presidentes municipales, tres expresidentes municipales, dos exregidores y una asambleísta.

En Morelos destacan tres ataques armados. El primero, en enero contra el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero (PVEM), quien resultó ileso.

En marzo fue asesinada Sandra Rosa Camacho Flores, líder social, delegada municipal y excandidata del PT a la presidencia municipal de Temoac. Era crítica del gobierno municipal y sus compañeros la ubicaban como posible candidata del PT a la alcaldía en 2027.

El martes 30 de junio un grupo armado dirigió un ataque contra Sandra Fernández Gómez, aspirante por Morena a la presidencia municipal de Yautepec, quien resultó herida, pero su esposo y otras dos personas murieron.