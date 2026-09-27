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CSP defiende iniciativa

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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CSP defiende iniciativa
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      Hermosillo, Son.- Al advertir que todavía hay potencias extranjeras que desean intervenir en México para saquear sus recursos naturales y tomar decisiones, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su reforma para que candidatos a la Presidencia o gobiernos estatales no tengan doble nacionalidad.

      "Y hasta la fecha, las potencias ven a México como una posibilidad por sus recursos naturales. Pero aquí siempre está el pueblo de México con su memoria, con su historia, defendiendo la patria (...) Si quieres ser presidente de México o gobernador de cualquier estado mexicano, sólo puedes ser mexicano", refrendó.

      Frente a más de 10 mil personas en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, la Jefa del Ejecutivo defendió su propuesta para que ningún candidato tenga dos o tres nacionalidades, por lo que sugiere que los candidatos renuncien a representar a otros países y sólo sirvan al pueblo mexicano.

      "La reforma dice que ningún presidente o alguien que quiere ser presidente puede tener doble nacionalidad. Sólo puede ser mexicano. Ningún presidente puede tener dos pueblos, solamente la Bandera de México y el pueblo de México", dijo.

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      Aprovechó para lanzarse contra los partidos políticos de oposición (PAN, PRI y MC) que votaron en contra de su iniciativa en la Cámara de Diputados y que también la rechazarán en el Senado de la República esta semana. Sheinbaum Pardo describió que hay "conservadores y reaccionarios que quieren volver al pasado".

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