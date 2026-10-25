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CSP: No queremos corrupción en la 4T

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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CSP: No queremos corrupción en la 4T
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      Apatzingán, Mich.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a que no haya corrupción en la llamada cuarta transformación y a tener autoridad moral.

      Al finalizar la entrega de créditos Finabien para mujeres en la Unidad Deportiva de Apatzingán, Sheinbaum Pardo se acercó a víctimas de la violencia, de familiares de personas desaparecidas y de minas explosivas.

      A su salida, la titular del Ejecutivo federal reaccionó a las versiones de la supuesta renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien se encuentra en polémica por irregularidades en la entrega de contratos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación.

      "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y esto es muy importante. ¿Qué significa? La autoridad moral viene de la honestidad. No queremos corrupción en la cuarta transformación de la vida pública de México.

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      "Entre todos y todas debemos garantizar eso, honestidad, es nuestra mayor defensa. La autoridad moral, ética viene de ahí. La mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí (...)", declaró la mandataria federal.

      "Presidenta, hay una versión de que Guadalupe Taddei va a renunciar ¿Usted sabe algo?", se le preguntó a la presidenta a su salida de la entrega de créditos Finabien en la Unidad Deportiva de Apatzingán.

      "No", reaccionó al momento que negaba con la cabeza.

      A casi un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, Sheinbaum destacó diversas atenciones y acciones para las personas michoacanas.

      Durante al acto, otras personas se manifestaron con mensajes como "ayuda a Churumuco, miles de desplazados y despojados", "los ejidos de Apatzingán están atrasados por la violencia extrema. ¡Ayúdenos! Necesitamos vivir en paz" y "Presidenta ¿Cuál es el Plan para brindarnos seguridad, paz y tranquilidad en Apatzingán?".

      Otra mujer portaba una cartulina con el mensaje: "Tengo un hijo desaparecido, ni Fiscalía ni nadie me hace caso. Ayúdeme presidenta".

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