Acusan a Guadalupe Taddei por corrupción en contratos del INE

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Tras las acusaciones de actos de corrupción contra la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer algunos videos del contratista José Alfredo Hernández Casillas, con ella y su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei.

En el noticiario Latinus del pasado 20 de octubre, el también columnista de EL UNIVERSAL reveló un clip grabado el 15 de septiembre, donde aparecen Taddei y Hernández Casillas, apoderado de la compañía Cajas Graf.

"Que viva la amistad"

"Viva la amistad, ¡viva! Viva la lealtad, ¡viva! Viva la fraternidad, ¡viva! Vivan las niñas y los niños de México, ¡viva!", comentó el empresario, quien, de acuerdo con Loret de Mola, ha recibido millones de pesos en contratos desde que era consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) en Sonora, cargo que desempeñó de 2014 a 2021.

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"París a tus pies, chamaquito"

El conductor dio a conocer otra grabación, tomada por José Alfredo Hernández Casillas, dentro de uno de los cuartos del Hotel Le Meurice, localizado en París, Francia. Estaba acompañado de Jorge Francisco Piña Taddei, hijo de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.

"París a tus pies, chamaquito", comenta el proveedor de materiales electorales a Piña Taddei, quien aparece sentado, a la par que sirve dos copas de champaña y hace un brindis con Hernández Casillas, que dice "¡Salud!". Según Carlos Loret de Mola, dicha habitación cuenta con un costo de 200 mil pesos mexicanos por noche.

"Ay, Alfredo"

En otro video, salen José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala, caminando en un pasillo con alfombra, cuadros y obras de arte de una casa del contratista localizada en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Una última grabación, sobre la que Loret de Mola dijo que era "el colofón perfecto entre la que da los contratos y quien los recibe", el empresario graba a la consejera presidenta del INE, le comenta "Tomando video a la reina" y Taddei Zavala le contesta: "Ay, como eres Alfredo".

Acusaciones y acciones oficiales

Diferentes medios de comunicación como "El Gran Diario de México", Latinus y Reforma informaron la posible asignación de contratos millonarios de la administración del Instituto Nacional Electoral, el presunto acomodo de figuras cercanas a la consejera presidenta en cargos clave y acciones de dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior derivó en acusaciones contra Guadalupe Taddei Zavala de supuestos actos de corrupción, conflicto de interés y uso indebido de recursos públicos ante lo cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que abrió una investigación de oficio al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y proveedores relacionados.

Respuesta de Guadalupe Taddei

Durante una reunión en línea con las y los demás consejeros electorales, la consejera presidenta afirmó que, a pesar de las acusaciones y exigencia de investigación, continuará al frente de esta institución.