Segob busca frenar paro nacional de transportistas del lunes

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La Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una mesa permanente de trabajo a las organizaciones transportistas ante el paro nacional indefinido anunciado para el lunes 26 de octubre, en protesta por la inseguridad en carreteras, las extorsiones y los costos de operación.

La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez informó que mantiene abiertos los canales de comunicación para escuchar las demandas del sector y construir acuerdos con las autoridades competentes.

En un comunicado, reconoció las preocupaciones de los transportistas y pidió privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a la ciudadanía, la circulación y el traslado de mercancías.

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Transportistas exigen seguridad y cambios fiscales

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, anunció la suspensión de actividades ante los robos, el cobro de piso, las extorsiones, el deterioro de las carreteras y los cobros excesivos de los servicios de grúas.

Entre las inconformidades también figura una modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027, que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo que permite acreditar contra el ISR hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

Ramos sostuvo que las empresas necesitan soluciones concretas y un cambio en la estrategia de seguridad carretera. También reclamó atención a las presuntas extorsiones y detenciones injustificadas por parte de autoridades estatales y municipales.

A la protesta tienen previsto sumarse la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), entre otras agrupaciones.

Anuncian suspensión de labores sin bloqueos

El presidente de HAMOTAC, Carlos García Álvarez, señaló que la intención es suspender actividades de manera pacífica, sin bloquear las carreteras, para evitar perjuicios a otros usuarios.

El dirigente estimó que el paro podría representar afectaciones económicas por 21 mil 500 millones de pesos diarios. Se trata de una proyección de la organización, condicionada al alcance de la suspensión.

Gobernación reiteró su disposición a negociar. El comunicado no informa de un acuerdo para cancelar el paroanunciado para el lunes.