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Agentes mexicanos capturan grupo delictivo en Sonora

Cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos y un objetivo prioritario abatido en San Antonio, Sonora.

Por EFE

Octubre 24, 2026 08:19 p.m.
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Agentes mexicanos capturan grupo delictivo en Sonora
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      Ciudad de México, 24 oct (EF).- Agentes mexicanos capturaron a cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo, además de abatir a considerado por las autoridades un objetivo prioritario y decomisaron armas, vehículos y droga en el estado de Sonora, en el noroeste del país.

      Operativo conjunto y enfrentamiento en San Antonio

      En un comunicado emitido este sábado, distintas agencias de seguridad del Gobierno de México indicaron que un operativo conjunto, con apoyo aéreo y terrestre, derivó en un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en el área de San Antonio.

      En dicho lugar fue abatido alias El Meny Carranza y fueron capturados otros cuatro sujetos.

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      Los agentes también decomisaron cinco armas largas, dos armas cortas, 45 cargadores de diversos calibres, cartuchos, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.

      Detalles del enfrentamiento y antecedentes de El Meny Carranza

      En la nota se relató que cuando los agentes arribaron al lugar fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que la agresión fue repelida en estricto apego a los protocolos de actuación correspondientes, momento en que fue abatido Carranza.

      Según fuentes policiales, Carranza era uno de los tres internos que escaparon de un penal de la ciudad de Hermosillo, el pasado 11 de julio y por quien la Fiscalía del Estado de Sonora ofrecía una recompensa de un millón de pesos (unos 54 mil dólares), por ofrecer información para dar con su localización.

      A las personas arrestadas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

      En las acciones de seguridad, que buscan desarticular estructuras delictivas, participó personal de la secretaría de Marina (Marina) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) además de agentes de la Fiscalía General del Estado de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

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