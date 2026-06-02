CSP pide defender la soberanía nacional

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Lázaro Cárdenas, Mich.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del Día de la Marina Nacional, a bordo del buque Usumacinta, que zarpó del Puerto Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.

Bajo la consigna "Que viva nuestra soberanía marítima", la mandataria mexicana llamó a los integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional a defender la soberanía de México, después de las solicitudes de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, realizadas por el gobierno de Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico.

"Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior.

"Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, tiene instituciones patrióticas como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional", expresó a la tripulación del barco.

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La Mandataria federal aprovechó para reconocer la labor de los titulares de la Semar y la Sedena, a quienes llamó "hombres patriotas, honestos".

"Aprovecho hoy, Día de la Marina, día de la soberanía nacional, para expresar mi gratitud al general Ricardo Trevilla Trejo; ambos, el general Trevilla, el almirante Morales, son hombres patriotas, honestos, que defienden a la patria, impulsan con lealtad al pueblo de México, su más alto profesionalismo", dijo.

La presidenta Sheinbaum abanderó 16 dragas, un buque sargacero y un buque mercante, les tomó protesta a sus capitanes y entregó la Bandera de México al buque motor Mar Azteca, en representación de todas las embarcaciones que oficialmente se incorporaron a la flotilla de la Secretaría de Marina.

Además, condecoró a 20 elementos navales y mercantes; y junto con el titular de la Semar depositó una ofrenda floral en el mar, en honor de los marinos caídos en su labor.

Por su parte, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, destacó la reciente reestructuración de la dependencia, porque aseguró que tiene la finalidad de resguardar la soberanía.

"Recientemente, establecimos la nueva jefatura de operaciones navales y creamos la subsecretaría de asuntos marítimos y portuarios, mismas que representan un cambio estructural de gran alcance, orientado a garantizar una mayor presencia y control permanente de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional", explicó.