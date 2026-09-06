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Mueren cuatro personas tras choque de autobús en Nayarit

Pasajeros regresaban de evento en Tepic cuando ocurrió el accidente en la carretera federal 15, kilómetro 100.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 01:19 p.m.
A
Mueren cuatro personas tras choque de autobús en Nayarit
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      TEPIC, Nay., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Después de asistir al evento por el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tepic, cuatro personas murieron y nueve más resultaron lesionadas la noche de este sábado cuando el camión en que viajaban se estrelló contra un tractocamión sobre la carretera federal 15, a la altura del kilómetro 100 en el municipio de Rosamorada, en Nayarit.

      Acciones de la autoridad

      Hasta ahora se sabe que los vehículos chocaron de frente pero no se ha determinado qué conductor fue responsable de invadir el carril contrario.

      Tras el impacto llegó al lugar personal de la Secretaría de Movilidad, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Rosamorada, paramédicos y cuerpos de emergencia para realizar trabajos de rescate.

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      Detalles confirmados

      En el lugar murieron tres personas (dos hombres y una mujer) y posteriormente se informó del fallecimiento de una cuarta persona que había sido trasladada a un hospital.

      Aunque las identidades de las personas muertas no han sido reveladas, de manera extraoficial se ha dado a conocer que los lesionados son:

      Evangélica Darcia Durán, de 65 años

      Molesto Pérez Reyes, de 65 años

      Osiris Alfredo Aguilar, de 40 años

      Marta Sillas Medina, de 46 años

      Claudia Berenice Estrada Lora, de 43 años

      Teódulo Pérez Bermúdez, de 77 años

      Vector Peña García, de 45 años

      Tolentina Rodríguez Herrera, de 58 años

      Luilnerto Mendoza García, de 62 años.

      Al parecer, los pasajeros del autobús regresaban a sus comunidades en norte del estado tras acudir al evento de la presidenta en la capital.

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