Mueren cuatro personas tras choque de autobús en Nayarit

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TEPIC, Nay., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Después de asistir al evento por el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tepic, cuatro personas murieron y nueve más resultaron lesionadas la noche de este sábado cuando el camión en que viajaban se estrelló contra un tractocamión sobre la carretera federal 15, a la altura del kilómetro 100 en el municipio de Rosamorada, en Nayarit.

Acciones de la autoridad

Hasta ahora se sabe que los vehículos chocaron de frente pero no se ha determinado qué conductor fue responsable de invadir el carril contrario.

Tras el impacto llegó al lugar personal de la Secretaría de Movilidad, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Rosamorada, paramédicos y cuerpos de emergencia para realizar trabajos de rescate.

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Detalles confirmados

En el lugar murieron tres personas (dos hombres y una mujer) y posteriormente se informó del fallecimiento de una cuarta persona que había sido trasladada a un hospital.

Aunque las identidades de las personas muertas no han sido reveladas, de manera extraoficial se ha dado a conocer que los lesionados son:

Evangélica Darcia Durán, de 65 años

Molesto Pérez Reyes, de 65 años

Osiris Alfredo Aguilar, de 40 años

Marta Sillas Medina, de 46 años

Claudia Berenice Estrada Lora, de 43 años

Teódulo Pérez Bermúdez, de 77 años

Vector Peña García, de 45 años

Tolentina Rodríguez Herrera, de 58 años

Luilnerto Mendoza García, de 62 años.

Al parecer, los pasajeros del autobús regresaban a sus comunidades en norte del estado tras acudir al evento de la presidenta en la capital.