Arturo Islas y Miguel Flores crean santuario Kawayo en Nuevo León

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- En los corrales de un rancho en Linares, Nuevo León, hay un grupo de caballos que guardan tristes historias, como una yegua llamada "Galletita" que fue salvada de la muerte cuando la encontraron tirada en la calle en terribles condiciones y preñada, o un caballo café que tiene una herida abierta en su lomo y una deformidad en su columna, por años de desempeño como carretonero; pero fueron precisamente esta clase de situaciones las que llevaron al actor y activista Arturo Islas y al político Miguel Flores a crear el santuario Kawayo.

¿Cómo surgió el proyecto Kawayo y quiénes están detrás?

"Cuando Arturo y yo rescatamos al primer caballo le dije, ´adoptó el primero, al cabo no pasa nada en el rancho´, pero en el segundo rescate que me invita, cuando vi la mirada del animal y comprendí que durante 14 años ha jalado toneladas de cosas, ahí me tocó el corazón y fue así que nació este proyecto", comentó Miguel Flores, actual secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León.

La idea que Arturo Islas le presentó al secretario de Gobierno iba más allá del rescate, se buscaba devolverle la dignidad a estos animales que habían sufrido maltrato e indiferencia por parte de sus dueños.

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"Es un movimiento hermoso, no nada más para Nuevo León sino para todo México, son lugares que nos sensibilizan, que nos pueden ayudar reconectar con lo que somos como seres humanos, y sobre todo para poner los pies en la tierra, que no somos los únicos dueños de este planeta, que nos debemos a muchas fuerzas superiores", expresó el actor y activista Arturo Islas Allende.

Detalles del santuario Kawayo y su funcionamiento

El funcionario explicó que Kawayo es un proyecto totalmente personal, que nada tiene que ver con política pero que sí involucra a su familia, ya que su padre el empresario Miguel Ángel Flores Garza cedió un enorme espacio de su rancho en Linares, para crear este espacio.

"Cuando Arturo me presenta este proyecto le digo, ahí tenemos los corrales, ahí tenemos las pastas, ahí tenemos los vaqueros qué son como familia, ahí tenemos a los médicos veterinarios que son equipo, pues vamos hacerlo, vamos a regresarle a los equinos un poco de la felicidad que nos han dado... es parte de lo que tenemos que hacer para enseñarle a la sociedad y ponerle el ejemplo de que tenemos que hacer cosas buenas por el Estado y por el país", comentó Miguel "Mike" Flores.

Actualmente ya hay 14 caballos en libertad en mil 100 hectáreas de libre pastoreo, donde pasan después de una cuarentena en los corrales de este santuario, donde reciben atención veterinaria, los rehabilitan y evalúan cuándo ya pueden convivir en manada. El lugar tiene una capacidad para recibir hasta 200 equinos, cantidad que les permite darles una atención de calidad, ya que el mantener un caballo es muy caro, según explicó Arturo Islas.

"Kawayo es el santuario de equinos más grande de América Latina. A partir de que comencé a compartir estas historias en las redes sociales, mucha gente empezó a jubilar caballos de manera voluntaria y nos los traíamos; no necesariamente tienen que llegar los animales muy mal, a veces necesitan un poco de apoyo médico y pueden estar muy bien, y cuando los sueltan en estas pastas hay mucha comida, entonces se benefician rápidamente y tienen la oportunidad de tener una vida diferente a la que han tenido", dijo Islas.

El también actor explicó que la mayoría de equinos que ahí se encuentran, se desempeñaron por años como animales de carga, no precisamente en las mejores condiciones, pero no busca juzgar a sus exdueños porque entiende que fue su manera de sobrevivir, pero por eso busca también sensibilizarlos a través del trabajo que se hace en este lugar, que se inauguró oficialmente la tarde de ayer.

Kawayo es autosustentable ya que parte del capital que resulta de la venta del ganado y el alimento que ahí se produce, según comentó el secretario de Gobierno, pero espera que en un futuro se pueda abrir este espacio al público, sobre todo a las infancias, que necesitan ver acciones positivas como ésta.

Finalmente Arturo Islas comentó que de alguna forma está siguiendo el ejemplo de Elena Larrea, fundadora del santuario de equinos Cuacolandia y que falleció en marzo de 2024, por lo que esperan poder colaborar con la gente de este lugar y llevar alguno de los ejemplares que resguardan al libre pastoreo en Kawayo.

Pero como era de esperarse, Arturo Islas no limitará su trabajo en Kawayo sólo al rancho, porque compartió que actualmente está produciendo una serie llamada "Las voces de la Tierra", en la cual aborda problemáticas ambientales como el sargazo hasta los animales de carga, a los cuales les dedicará un episodio; espera que en un mes se estrene muy posiblemente a través de ViX.