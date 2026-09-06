Suspenden empresa textil por contaminar río Zahuapan en Tlaxcala

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TLAXCALA, Tlax., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Por hacer una descarga ilegal de aguas residuales con presencia de colorantes a la red de drenaje, una empresa textilera fue suspendida temporalmente por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), luego de que el agua del río Zahuapan presentara una tonalidad roja.

La empresa, cuyo nombre comercial se mantiene bajo reserva debido al procedimiento administrativo en curso, deberá acreditar ante las autoridades que cuenta con la documentación ambiental requerida para operar. De acuerdo con el Gobierno estatal, durante una inspección se constató que el establecimiento carece de una planta para el tratamiento de aguas residuales.

El caso surgió debido a que, desde el pasado viernes, vecinos, transeúntes y usuarios de redes sociales reportaran que el agua del río Zahuapan —considerado uno de los cuerpos de agua más contaminados del país— había adquirido una coloración roja.

La tonalidad fue visible en distintos puntos del cauce que atraviesa los municipios de Apetatitlán, Tlaxcala y Totolac.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante los reportes, la Propaet desplegó personal para realizar labores de inspección, supervisión y rastreo, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades del Ayuntamiento de Apetatitlán.

Las acciones se concentraron en localizar el origen de la descarga, descrita por las autoridades como agua residual "con presencia de colorantes".

El personal especializado revisó registros, colectores y distintos puntos de la red de alcantarillado en las comunidades de Tlatempan, Atzitzimititlán y Tizatlán, hasta identificar que el agua teñida de rojo provenía de una empresa dedicada a procesos textiles.

Según el informe oficial, el establecimiento vertió directamente a la red de drenaje agua residual generada durante sus procesos de teñido.

Durante la diligencia de inspección realizada en el inmueble, los funcionarios detectaron además que la empresa no cuenta con la documentación ambiental correspondiente para su operación, ni con una planta de tratamiento de aguas residuales.

"Ante las irregularidades detectadas y con el propósito de evitar la continuidad de posibles afectaciones al medio ambiente y a los recursos hídricos de la entidad, la Propaet impuso como medida de seguridad la suspensión temporal de actividades del establecimiento", informó el Gobierno estatal.

La empresa enfrentará ahora un procedimiento administrativo que, de acuerdo con la autoridad estatal, podría derivar en una sanción de al menos tres millones de pesos.

La Propaet señaló que durante el proceso se garantizará el derecho de audiencia de la empresa y se valorarán las pruebas y elementos recabados para determinar las responsabilidades, así como las medidas correctivas y, en su caso, las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

Antecedentes de contaminación en río Zahuapan

La coloración roja del agua del río Zahuapan no es un hecho aislado. El pasado 20 de agosto también fue reportada una tonalidad similar en el afluente.

Existen además antecedentes de descargas de aguas residuales de color rojo al mismo cuerpo de agua. En noviembre de 2013, por ejemplo, se documentó un caso de características similares.

Además, en mayo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició un procedimiento administrativo contra el grupo textil más grande de Tlaxcala, cuya planta se localiza en el municipio de Contla, luego de detectar, durante una visita de inspección, "tres descargas clandestinas directas al Arroyo Ahuehuetitla, afluente del río Zahuapan", según consta en el expediente.

En aquella ocasión, la Profepa también determinó no renovar a la empresa su Certificado de Industria Limpia.

Reacción institucional y medidas contra la contaminación

Tras un nuevo episodio de contaminación en el río, la gobernadora Lorena Cuéllar sostuvo, a través de sus redes sociales, que las instituciones del sector ambiental no permitirán afectaciones al medioambiente de Tlaxcala.

"En el momento que supimos de la situación tan grave de la afectación del río Zahuapan, todas las dependencias de medioambiente trabajaron para hacer inspecciones y verificar qué empresa era la que estaba afectando nuestro río para actuar en consecuencia y suspender esta empresa", dijo.

"No vamos a permitir que nadie afecte y atente contra el medioambiente de nuestro estado", asentó.

En cuanto la mandataria presumió que las dependencias del sector ambiental actuaron de manera inmediata por la visible contaminación en el río Zahuapan por colorantes, y advirtió que habrá sanciones para quienes lo contaminen, otros usuarios de redes sociales exhibieron fotografía y video de descargas con otras tonalidades en los ríos que cruzan por la zona sur de la entidad.

Algunos cibernautas denunciaron en redes sociales que empresas mezclilleras tiñen de azul el agua del río Atoyac y arroyos que cruzan por las comunidades del municipio de Papalotla.