Banda MS dedica presentación a Gerson Leos en Festival Arre

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Banda MS se preparaba para subir al escenario Hacienda del Festival Arre como los headliners del primer día de este evento, pero antes se tomó un momento para recordar a Gerson Leos.

Banda MS rinde homenaje a Gerson Leos en Festival Arre

La agrupación ofreció una pequeña conferencia de prensa unas horas previas a su participación estelar, en la que Alan Manuel Ramírez Salcido y Owaldo "Walo" Silvas Carreón hablaron de su compañero que tristemente falleció este 2026.

Gerson murió el 6 de enero pasado debido a un infarto fulminante mientras se encontraba participando en un partido de béisbol amateur en el Club Deportivo Sarabia, en Mazatlán, cuando colapsó inesperadamente.

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"Así es, cada noche se la dedicamos, cada noche hacemos en nuestro corazón como que él está presente, fue una persona muy importante para nosotros y sigue en nuestro corazón, entonces siempre está esa dedicación para él", dijo Walo.

Banda MS anuncia disco "10 de 10" y posibles colaboraciones

Tras esto los vocalistas cambiaron el tema para hablar de su próximo disco, "10 de 10", que se estrenará el siguiente viernes 11 de septiembre y con el que esperan sorprender a sus fans.

Sin dar detalles afirmaron que contará con colaboraciones que consideran de las más grandes de su carrera, ahí también fueron cuestionados sobre una posible colaboración con Snoop Dogg, que volverá al país este diciembre.

"Se le invitó desde el día uno para que viniera a grabar a México el video oficial (de ´Qué maldición´), pero por la pandemia y por todo lo demás no se logró", señaló Alan.

Sin embargo, la Banda MS no se cierra a la posibilidad de volver a colaborar con el rapero, ya sea de manera presencial en un concierto o bien, con otra canción.

Alan y Walo también celebraron la existencia de espacios como el Arre que abre las puertas para el regional mexicano y sus nuevas propuestas para probarse ante miles de personas.

"Es muy importante este tipo de festivales donde le dan la oportunidad a todos los municipio de la República mexicana para que estén presentes", apuntó Oswaldo.

La MS subirá al escenario Hacienda en punto de las 00:00 y tocarán poco más de una hora para cerrar la hebilla del primero de dos días de acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez.