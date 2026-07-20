Cuesta el turismo legislativo 5.6 mdp

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CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de las promesas de austeridad republicana, el fenómeno del turismo legislativo se mantiene firme en la Cámara de Diputados durante la 66 Legislatura. Un análisis realizado a los registros oficiales de viáticos y traslados revela que los diputados federales han priorizado las misiones en el extranjero, acumulando un gasto que supera los 5.6 millones de pesos en viajes, con una marcada preferencia por destinos internacionales en Europa, Estados Unidos y Asia.

Desde el inicio de la Legislatura, el 1 de septiembre de 2024, hasta el 31 de marzo 2026, se contabiliza un total de 131 viajes, de los cuales 96.2% fueron internacionales (126 registros) y apenas 3.8% correspondieron a traslados nacionales (cinco registros). La cifra es mayor; sin embargo, los datos oficiales muestran las giras realizadas hasta el primer trimestre de este año.

Con el argumento de acudir a foros, conferencias y encuentros, los diputados han erogado 5 millones 638 mil pesos del erario: en el último trimestre de 2024 se realizaron 18 viajes con un costo de 989 mil 92 pesos; en 2025 se contabilizaron 90 viajes internacionales con valor de 3 millones 917 mil 570 pesos, mientras que en el primer trimestre de 2026 se localizaron 18 viajes con un costo de 731 mil 763 pesos.