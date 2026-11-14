Custodia GN a camiones de refrescos

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Chilpancingo, Gro.- Desde hace más de una semana, en Taxco los camiones de Coca-Cola distribuyen el producto custodiado por la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La razón: presuntas amenazas de la organización criminal "La Familia Michoacana".

Ninguna autoridad ni la empresa han confirmado las supuestas amenazas, sin embargo, los pobladores las confirmaron. Dicen que, desde el 31 de octubre, los choferes de Coca-Cola se negaron a salir a distribuir; un día antes contaron que sobre la carretera federal Taxco-Cuernavaca, hombres armados bajaron a los choferes del camión repartidor y luego le prendieron fuego. El ayuntamiento minimizó el ataque y dijo que se trató de un corto circuito.

En los primeros días de noviembre, la distribución se suspendió y los productos de Coca-Cola comenzaron a escasear; apenas hace unos días se reanudó, pero con la vigilancia de soldados de la GN y la policía.

"No se ha restablecido bien la distribución, en algunas tiendas no hay y las que tienen es porque tenían en sus bodegas", explicó un poblador. Por las calles de Taxco ahora es recurrente ver a un camión repartidor de Coca-Cola y detrás una patrulla.

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