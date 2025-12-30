logo pulso
Nace Máximo, el hijo de Claudia Martín y Carlos Said

La pareja recibió a su primer hijo en diciembre de 2025 y anunció la noticia con imágenes familiares

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 08:25 a.m.
A
Nace Máximo, el hijo de Claudia Martín y Carlos Said

Claudia Martín y Carlos Said recibieron el mejor regalo de Navidad, la llegada de su hijo Máximo, los actores anunciaron la feliz noticia con un par de fotografías en la que aparecen junto a su retoño.

Claudia Martín y Carlos Saíd iniciaron su romance en 2024 durante las grabaciones de la telenovela "Juegos de amor y poder", donde coincidieron, tras separarse Claudia de su anterior pareja, Hugo Catalán, en mayo de 2024, el flechazo entre ambos fue inmediato y oficializaron su relación a inicios de 2025, pese a críticas por la diferencia de edad, pues ella es mayor que él nueve años.

Saíd le propuso matrimonio a Martín cuatro meses después de que hicieron público el romance y celebraron su boda civil en junio en la Ciudad de México, rodeados de seres queridos y con sospechas de que venía un bebé en camino, versión que negaron por completo, aunque se mostraron ilusionados con la idea.

-----Nace el hijo de Claudia Martín y Carlos Said

Fue a través de una publicación conjunta que Claudia Martín y Carlos Said dieron a conocer la esperada llegada de Máximo Saíd Martín, en diciembre de 2025, a quien calificaron como el "mejor regalo de Navidad".

"No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste el mejor regalo de Navidad eres tú Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia!", se lee junto al par de enternecedoras fotos en las que aparecen en familia frente a un árbol de Navidad.

El debut de Claudia Martín como mamá a sus 36 años, se suma a la lista de famosas que debutaron en la maternidad este 2025, como fue el caso de Ana Brenda, con 39 años y Martha Higareda, con 42.

