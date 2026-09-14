David Monreal niega lista negra de personas no gratas

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Zacatecas, Zac.- Ante la polémica generada por la filtración de una presunta lista de personas "no gratas" para el gobierno que contiene datos personales de varias activistas y algunos periodistas que supuestamente tenían prohibido el ingreso al reciente informe, el gobernador David Monreal Ávila desmintió la existencia de dicha acción y la calificó como "política ficción".

Este domingo, en una entrevista colectiva, el mandatario estatal fue cuestionado sobre la fotografía del listado en cuestión que se hizo circular en redes sociales, quien rechazó que se trate de un documento emitido por su gobierno: "Es política ficción. No existe eso. Alguien tiene necesidad de reflector", respondió Monreal.

Esta declaración surge en relación con el 8 de septiembre, el día que se realizó un evento masivo para emitir el mensaje del quinto informe de gobierno, en redes sociales circuló una fotografía de lo que aparentan ser dos hojas de la presunta lista con nombres y datos personales de varias activistas y dos periodistas en las que se alcanza a ver el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas y con la leyenda "Posibles conflictos sociales y políticos".

La incertidumbre y preocupación se ha remarcado, ya que, en días pasados en una entrevista con un medio local, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que la lista difundida en redes sociales es apócrifa, al reiterar que no fue elaborada por ninguna instancia del gobierno estatal, incluso, refirió que se estaba analizando formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

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Este domingo, también la organización Artículo 19 emitió un posicionamiento público en el que condenó enérgicamente la elaboración y uso de dicho listado presuntamente por autoridades de Zacatecas para perfilar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.