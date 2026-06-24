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Decomisan cerveza en el Fan Fest del Zócalo

Las acciones buscan inhibir el consumo de alcohol en la vía pública y promover la sana convivencia.

Por El Universal

Junio 24, 2026 02:15 p.m.
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Decomisan cerveza en el Fan Fest del Zócalo
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      La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que desde la apertura de las puertas del Fan Festival, que se desarrolla en el Zócalo capitalino, realiza labores de supervisión en los filtros de acceso y zonas aledañas, con el objetivo de inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.


      En este sentido, alrededor de las 12:00 horas, personal operativo decomisó diversas latas de cerveza que se encontraban en una cubeta y que pretendían ser comercializadas entre los asistentes y aficionados del evento deportivo.

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      La autoridad capitalina mantendrá estas acciones de manera permanente durante el desarrollo del evento, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar que esta celebración deportiva se mantenga en un ambiente de orden, seguridad y sana convivencia para todas y todos los asistentes.

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