"Héctor (Serrano) cree que soy igual que él", responde Galindo

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"Héctor piensa que somos iguales, pero no somos iguales", respondió el alcalde Enrique Galindo Ceballos a los señalamientos del diputado local Héctor Serrano Cortés, quien lo acusó de estar detrás de la manifestación que el martes irrumpió en el Congreso del Estado.

El edil rechazó cualquier participación en la organización de la protesta y aseguró que Serrano lo juzga con base en prácticas políticas que, afirmó, él mismo aplicó durante su trayectoria en la Ciudad de México.

Galindo sostuvo que la movilización fue una expresión legítima de periodistas, creadores de contenido y ciudadanos inconformes con las reformas al Código Penal impulsadas por el legislador. Consideró que la confrontación pudo evitarse si los diputados hubieran optado por el diálogo desde un inicio, en lugar de cerrar las puertas del recinto legislativo.

El alcalde señaló que el origen del conflicto sigue siendo la denominada "Ley Serrano", a la que acusó de atentar contra la libertad de expresión.

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?? | "Héctor (Serrano) cree que soy igual que él", responde Enrique Galindo al diputado del PVEM.

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Respecto a las declaraciones del gobernador del estado, quien también sugirió que el Ayuntamiento estuvo involucrado en la protesta, Galindo afirmó que existe una interpretación equivocada de los hechos. Señaló que una trabajadora municipal que asistió a la manifestación lo hizo durante su periodo vacacional y en ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que descartó cualquier sanción o responsabilidad institucional.

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Asimismo, acusó a Serrano de intentar desviar la atención del debate de fondo al centrar la discusión en la presunta participación de funcionarios municipales. Según el alcalde, la manifestación fue respaldada por diversos sectores preocupados por las implicaciones de la reforma que promovió.

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Galindo también llamó al diputado a promover modificaciones al Código Penal y advirtió que la controversia ha colocado a San Luis Potosí en el centro de la atención mediática nacional e internacional.

Afirmó que la discusión sobre la regulación de contenidos digitales se ha politizado por la insistencia de Serrano en mantener la reforma vigente y aseguró que actualmente existen diversas carpetas de investigación que involucran a comunicadores y creadores de contenido, situación que, dijo, demuestra los riesgos de la legislación cuestionada.