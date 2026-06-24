Magistrada libera a profesor acusado de abuso sexual en Oaxaca

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La magistrada del Poder Judicial de Oaxaca, Alba Osorio Velasco, dejó en libertad a un profesor de la secundaria "Jaime Torres Bodet" acusado de abuso sexual contra dos adolescentes de 13 años e imputado por el delito de pederastia.

El docente, identificado como J. M. J. S., fue detenido y vinculado a proceso por un juez; además, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, su abogado impugnó esta resolución bajo el argumento de que el periodo establecido de un mes para su defensa era insuficiente.

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Alba Osorio, magistrada de la Sala Penal, revocó entonces la vinculación a proceso y le retiró la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el profesor quedó en libertad.Hasta ahora, hay tres denuncias penales contra el maestro de la escuela secundaria "Jaime Torres Bodet" ubicada en Santo Domingo de Tehuantepec. Dos adolescentes acusaron al profesor de pederastia y una más por el delito de acoso sexual.Ayer, familiares de una de las víctimas e integrantes de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad afirmaron que las víctimas son más de 10 adolescentes.También denunciaron una serie de irregularidades, omisiones institucionales y actos de presunto maltrato por parte de autoridades relacionadas con la atención de su caso, situación que, aseguran, ha afectado el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas afectadas.Y acusaron a Citlali Cortés Villalobos, funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Juchitán de Zaragoza, de presuntos actos de corrupción al pedir a la familia la cantidad de 47 mil pesos por la atención de su menor hija y por negar a la víctima y testigos rindieran su declaración, bajo el argumento de que sus testimonios no eran necesarios para la investigación.La carpeta de investigación por el delito de pederastia en contra del profesor fue judicializada por la Fiscalía General de Oaxaca el 6 de diciembre de 2025 bajo la causa penal 571/2025.