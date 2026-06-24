Sheinbaum opina sobre Maru Campos y la CIA

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Al rechazar que el gobierno federal tiene información sobre la posible infiltración de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) siempre se ha subordinado a Estados Unidos.

"No tenemos información, lo que sí es cierto es que el PAN siempre ha buscado una relación de subordinación frente a los Estados Unidos. Así lo muestra toda su historia. (...) Tanto que se van a Estados Unidos a hablar con los medios de comunicación de Estados Unidos mal de México. Ya si tienen relación con alguna agencia, eso nosotros no tenemos conocimiento", dijo.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles 24 de junio, la mandataria recordó un artículo sobre la presión de Estados Unidos al gobierno de Miguel de la Madrid previo a la Copa Mundial de 1986. Señaló que el expresidente Ronald Reagan cerró la frontera al acusar a políticos mexicanos con grupos criminales."El presidente Reagan llegó a cerrar la frontera de México o de Estados Unidos hacia México. Pero se vivió mucha presión, igual que gobernadores estaban involucrados con el narco, que familiares estaban involucrados con el narco. Tanto que incluso se hace una manifestación y una declaración en el Congreso. Los únicos que votan en contra en aquel momento fue el PAN", explicó.En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo refirió que el partido blanquiazul siempre ha tenido una afinidad de subordinación con Estados Unidos. Afirmó que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el mandatario se subordinó a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) durante la "guerra contra el narco"."Cuando Calderón fue presidente, se subordinó en mucho en particular a la DEA. En la famosa guerra contra el narco. Claro que en realidad es el PRIAN, porque por más que ahora quieran parecer separados, pues es el PRIAN, porque la alianza que se da desde Salinas hasta Peña Nieto", señaló.Sobre la presunta infiltración con agencias de seguridad estadounidenses por parte de la gobernadora panista Maru Campos Galván, Sheinbaum Pardo reiteró que el gobierno federal no tiene información al respecto, más que la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua en abril pasado."No tenemos ninguna información que nos pueda decir eso. Lo que nosotros hemos señalado aquí en la mañanera y la Fiscalía lleva a cabo su propia investigación es la entrada de agentes de Estados Unidos sin cumplir la Ley de Seguridad Nacional, haciendo operaciones que debían cumplir de forma exclusiva, de acuerdo con la ley, personal mexicano, sea de la Fiscalía de las policías o de la Guardia Nacional, o de Defensa y Marina, en el caso de seguridad pública y seguridad interior", expresó.La mandataria indicó que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional detener a generadores de violencia: "Pero ya le corresponde a la Fiscalía ver si hubo delito o no y quiénes cometieron ese delito en el caso de Chihuahua".